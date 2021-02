Motociclista sofre acidente na Avenida Tiaraju

Compartilhe















O casal que estava na moto ficou ferido e foi conduzido à UPA pelo Samu.

Os dois veículos trafegavam no mesmo sentido na Avenida Tiaraju. No cruzamento com a rua Leona Arnold, a motorista de 58 anos do Corsa, foi fazer a conversão à esquerda e o motociclista bateu no pneu traseiro esquerdo.

O homem que pilotava a moto, também, trafegava sentido bairro/centro. Ele tem 63 anos e sofreu leves escoriações, já a carona teve ferimentos mais consideráveis e iria passar por Raio X. Ambos foram levados pelo Samu à UPA. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente foi no início da tarde desta quinta-feira(4), os veículos tiveram avarias.