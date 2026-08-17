Motociclista sofre escoriações em acidente na Avenida Tiarajú

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto foi registrado na tarde desta segunda-feira (17), na Avenida Tiarajú, em Alegrete.

17 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política 0
UPA Alegrete - Brigada Militar
UPA Alegrete - Brigada Militar

De acordo com informações da Brigada Militar, os dois veículos seguiam em direção à Zona Leste quando o motociclista, que conduzia uma Honda, iniciou uma ultrapassagem ao Civic.

Durante a manobra, o motorista do carro teria realizado uma conversão à esquerda, ocasionando o abalroamento entre os dois veículos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O motociclista sofreu escoriações e recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na sequência, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Brigada Militar atendeu a ocorrência.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*