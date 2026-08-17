Motociclista sofre escoriações em acidente na Avenida Tiarajú

De acordo com informações da Brigada Militar, os dois veículos seguiam em direção à Zona Leste quando o motociclista, que conduzia uma Honda, iniciou uma ultrapassagem ao Civic.
Durante a manobra, o motorista do carro teria realizado uma conversão à esquerda, ocasionando o abalroamento entre os dois veículos.
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O motociclista sofreu escoriações e recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na sequência, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Brigada Militar atendeu a ocorrência.
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