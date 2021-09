Motociclista sofre ferimentos ao atropelar idosa

Share on Email

Na noite desta quinta-feira(16), um idoso de 61 anos, que pilotava uma moto Biz, sofreu lesões ao atropelar uma, também, idosa de 61 anos.

Segundo informações da Brigada Militar, o motociclista descia a Avenida Assis Brasil quando, próximo ao Trevo do Arco, atropelou uma pedestre que atravessava a via. A idosa não se feriu, embora tenha caído ao solo, já o homem que pilotava a moto, ficou com várias escoriações e foi socorrido pelo Samu. A vítima foi levada à UPA.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência com o apoio da Guarda Municipal. A Biz também teve avarias.