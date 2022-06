Motociclista sofre lesão em acidente na Assis Brasil

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã desta quinta-feira(30), uma mulher foi levada à UPA com dores em uma perna, após abalroamento em uma Strada.

Marfrig abre vagas de emprego para a unidade de Alegrete

De acordo com a motorista da caminhoneta, ela seguia em direção ao Trevo, na Avenida Assis Brasil, quando alguns metros antes da rotatória, percebeu que uma motociclista estaria realizando uma manobra à direita. Na sequência, ocorreu o abalroamento na lateral da Strada.

Com dores na perna, a mulher que pilotava uma Honda, foi socorrida e levada à UPA por uma ambulância do exército Brasileiro que passava no local.