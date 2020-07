Motociclista sofre lesões ao ser abalroado por caminhoneta

Compartilhe









Na manhã desta quarta-feira(29), um condutor que trafegava na rua Presidente Roosevelt avançou a preferencial e chocou-se em um motociclista que estava na preferencial. O acidente foi por volta das 9h30min.

De acordo com a Brigada Militar, o homem que dirigia a Ecosport subia em direção a rua General Sampaio quando, ao fazer a conversão à direita, não visualizou o motociclista que estava na rua General Sampaio. Ele(motociclista), seguia do bairro para o centro quando foi atingido. O motociclista sofreu escoriações e lesões sendo conduzido à UPA pelo Samu. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Os dois veículos, uma caminhoneta Ecosport e uma moto Honda Pop ficaram com danos materiais.