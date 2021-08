Motociclista sofre lesões ao ter a frente cortada por carro

Share on Email

Na noite de sábado(7), um motociclista que trafegava na rua Bento Manoel, sentido sul- norte, teve a frente cortada por um Fiat Uno.

Conforme informações da Brigada Militar, o condutor do carro seguia sentido centro/ bairro, na rua Waldemar Masson, teria avançado a preferencial.

Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu lesões. Ele foi levado à UPA pelo Samu. Os dois veículos tiveram avarias. A Brigada Militar atendeu a ocorrência que aconteceu no cruzamento das ruas Bento Manoel com Waldemar Masson, entre uma moto Honda e um Fiat Uno.