Motociclista sofre lesões em acidente na Barão do Cerro Largo

Um motociclista, de 34 anos, foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA.

De acordo com a Brigada Militar, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido bairro/centro, na rua Barão do Cerro Largo. O motorista do Ideia disse aos policiais que ele estava na via e só ouviu o estrondo, não sabendo informar como ocorreu o acidente. O homem, de 36 anos, ressaltou que não iria fazer conversão.

O motociclista que estava na Shineray não teria se manifestado, até o momento, devido aos ferimentos. O Samu o encaminhou à UPA. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Os dois veículos tiveram avarias consideráveis.

