Motociclista tem a perna esmagada em acidente na Avenida Caverá

Na porta do carro, com o impacto, a perna direita foi esmagada e parte do tecido ficou preso. Uma cena que chocou a todos que estiveram no local. A reportagem do PAT não vai expor a imagem, por esse motivo, está descaracterizada.

De acordo com a Brigada Militar, o homem de 37 anos que dirigia um Palio, trafegava na Avenida Caverá sentido Trevo/Centro. Próximo a entrada para um acesso à invasão da Antiga Britadeira ele realizou a conversão à esquerda e teria cortado a preferencial do motociclista que seguia no sentido contrário.

No momento da colisão na lateral do carro, a perna direita do homem que pilotava uma Yamaha teria sido esmagada, ao ser prensada entre a moto e o carro. Ele também teria fraturado a outra perna, conforme informações de testemunhas que acompanharam os primeiros atendimentos. Parte do tecido e músculos ficaram presos à porta do Palio. O condutor do carro, trabalha com transporte por aplicativo e, não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro e deu zero.

Até o momento da postagem, não havia mais detalhes sobre o estado de saúde do motociclista, tampouco, outros dados dele pois, devido a gravidade dos ferimentos ele foi removido o mais rápido possível à Santa Casa.

Os dois veículos tiveram avarias consideráveis. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com o apoio da Guarda Municipal. Este foi o terceiro acidente em poucas horas no Município.