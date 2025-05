Motociclista tenta fugir de abordagem e é preso com drogas e dinheiro na Zona Leste

O condutor de 28 anos, demonstrou atitude suspeita ao perceber a presença da viatura.

Segundo o registro policial, o homem realizou um movimento com a mão esquerda em direção à sua jaqueta e foi visualizado guardando uma embalagem plástica, semelhante às utilizadas no tráfico de drogas, em seu bolso. Diante da suspeita, os policiais acompanharam o motociclista, que aumentou a velocidade do veículo na tentativa de evadir-se.

A abordagem foi realizada, sendo feita busca pessoal no suspeito. No bolso esquerdo do casaco foram encontrados 24 invólucros do tipo Zip Lock contendo cocaína, além de uma balança de precisão. No bolso direito havia R$ 190 em dinheiro e um aparelho celular da marca Motorola (modelo Moto G 4S).

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. A motocicleta também foi recolhida. O caso foi registrado como tráfico de drogas.