Motociclistas do Brasil e países vizinhos participaram de encontro em Alegrete

Para comemorar os 16 anos do Campanas Moto Clube, Eder Velasque teve a ideia de promover o encontro entre os motoclubes, motogrupos, moto casais e motociclistas individuais. O evento ocorreu nos dias 17, 18 e 19 de março.

Para a surpresa dele, a cidade recebeu motociclistas que rodaram até mais de 2 mil quilômetros, como os participantes do Rio de Janeiro, além disso, Floripa, Argentina, Uruguai, Peru, Paraná, Porto Alegre, Salvador Do Sul, Região Serrana e Região Litorânea, entre outras, com pessoas que tinham o desejo de conhecer Alegrete.

Crianças com necessidades especiais triplicaram nas escolas de Alegrete

“Acredito que nossa bandeira maior é o nome da nossa cidade. Foi incrível receber todos e, mesmo com a chuva, que abençoou nosso encontro, todos sentiram a energia da confraternização que a cidade tem. Aqui, não somos rivais, ao contrário, essa integração tem apenas o propósito de demonstrar que a união sempre vai fortalecer a todos os motogrupos, motoclubes e demais apaixonados pela moto”- comentou.

Comerciante alerta: a população não deve deixar morrer os mercadinhos de bairro

Eder acrescentou que havia placas indicando o caminho a 10 km da cidade de todos os trevos, além da recepção que eles fizeram algo que é clássico. Foi fantástico promover e viver esse momento, somos gratos a todos que colaboraram como a Prefeitura, por meio da Infraestrutura, da Brigada Militar e da Guarda Municipal, assim como de todos os demais envolvidos e das empresas. Algo lindo de ver foi o momento em que os participantes queriam levar algo da cidade, as camisetas, foi um exemplo, em que todos queriam uma. Servimos mais de 200 cafés, cada um colaborou com algo e deu e sobrou. Também não dá pra deixar de mencionar que as redes hoteleira e gastronômica também saíram ganhando com mais de 69 cidades representadas no Alegrete – acrescentou.

Homem é preso por estupro de vulnerável e pornografia infantil em Alegrete

Os números refletem o sucesso e o ronco dos motores soou como música para os ouvidos da galera que é apaixonada pelo universo off road, arrepiando também a todos que assistiram a motociata que aconteceu pelas ruas da cidade e o show na Avenida Eurípedes Brasil Milano com um número expressivo de motos e estilos.

O evento reuniu uma variedade de motociclistas que participam não apenas de um evento, mas também da possibilidade de encontrar semelhantes e compartilhar conhecimentos e paixões.

O evento também contou com wi-fi gratuíto. “Para o próximo ano, esperamos ainda mais adesão e superar todos os desafios, pois esse evento serviu muito para nosso crescimento.”- concluiu.