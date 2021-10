Motofretista salvou homem de 26 anos na Ponte Borges de Medeiros

Os “anjos” que salvam vidas.

Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana – Augusto Cury.

Assim pode ser descrito o ato desesperador que leva pessoas a tentarem algo contra si.

Na noite de ontem(3), o prelúdio da tragédia foi anunciado. Mas os “anjos” que passam por ali, disseram não e mais um homem de 26 anos foi salvo na Ponte Borges de Medeiros.

Desta vez, até o momento, a reportagem não conseguiu o nome do motociclista que trabalha com tele-moto, segundo relato de testemunhas. Ele teria sido o responsável por evitar o pior.

Na sequência, outros populares, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros e o Samu Mental também auxiliaram na ocorrência. O homem que chorava de forma intensa, foi acolhido e encaminhado para atendimento médico. Também não há informações complementares sobre ele.

Ainda na última semana, em alusão ao mês de Prevenção ao Suicídio, Setembro Amarelo, uma caminhada realizada através da Secretaria da Saúde do Município, Saúde Mental, CVV e Aufamisma esteve na Ponte onde foi realizado o ato de encerramento da campanha com a plantação de flores, nas adjacências do local.

Importante ressaltar que a qualquer momento as pessoas podem precisar de auxílio, portanto, em qualquer período do ano a ajuda é realizada de forma muito ampla na rede municipal de saúde do Município através do CAPIs e do 188 do Centro de Valorização da Vida – CVV.

O ato das pessoas que salvaram o homem, merece ser ecoado aos quatro cantos para que mais pessoas percebam que por trás de uma atitude suspeita pode existir um pedido de socorro. Depressão é uma doença e precisa ser tratada.