Motorista avança preferencial e causa acidente com motociclista e carona

O acidente foi no cruzamento das ruas Marquês do Alegrete com General Sampaio, Centro, de Alegrete.

De acordo com a Guarda Municipal, a mulher de 58 anos trafegava na General Sampaio e avançou a preferencial sem dar tempo da motociclista frear. Desta forma, a moto abalroou o Citroen Xsara Picasso.

Na Honda Biz, estavam mãe de 47 anos e a filha de 18 anos. A carona queixava-se de dores em uma das pernas e foi levada à UPA pela ambulância dos Bombeiros.

A motociclista subia a rua Marquês do Alegrete em direção à Praça General Osório. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com o apoio da Guarda Municipal. Ambos veículos ficaram com danos materiais.