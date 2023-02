Motorista avança preferencial e causa acidente em Alegrete; uma pessoa ficou ferida

Share on Email

Jovem, de 21 anos, que dirigia um Agile, com placas de Araucaria no Paraná, avançou a preferencial da rua Joaquim Nabuco com Tamandaré – Centro – em Alegrete.

De acordo com a guarnição da Brigada Militar, por volta das 19h40min, de domingo(12), o condutor do Renault/Sandero, um homem de 19 anos, deslocava na preferencial, quando teve a frente cortada pelo Chevrolet/Agile conduzido por um homem de 21 anos.

Uma adolescente de 15 anos, que estava na carona do Sandero, ficou lesionada e foi conduzida até a UPA por populares.

O registro foi realizado na DPPA e ambos condutores eram devidamente habilitados.