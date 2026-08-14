Motorista avança preferencial e provoca acidente com Onix no Centro

Um acidente de trânsito envolvendo um Tera e um Chevrolet Onix foi registrado, na tarde desta sexta-feira (14), no cruzamento da rua Presidente Roosevelt com a Avenida Doutor Lauro Dorneles, em Alegrete.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista do Tera teria avançado a via preferencial, provocando a colisão com o Onix que trafegava pelo cruzamento.

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Com o impacto, o Onix ficou impossibilitado de seguir rodando e precisou permanecer no local. Apesar dos danos materiais nos veículos, não houve registro de feridos.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Alegrete, que realizou os procedimentos necessários e orientou o trânsito na região.