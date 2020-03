Motorista bate em carro estacionado e foge; veículo foi arrastado com o choque

Na madrugada deste domingo (15), o proprietário de um Fiat Palio teve um grande prejuízo ao deixar o veículo estacionado na Avenida Eurípedes Brasil Milano.

De acordo com moradores, um condutor colidiu na traseira do Palio(estacionado), e fugiu do local. O acidente foi por volta das 5h.

O carro foi arremessado alguns metros à frente devido ao impacto. Até o momento, ainda não havia identificação do acusado. Apenas que os destroços que ficaram no local seria de um veículo de cor lilás ou roxa.

O acidente foi próximo ao local em que ocorreu o atropelamento e a morte de um idoso, no ano passado. Moradores reivindicam um redutor de velocidade.

Outro caso de fuga do local, foi de outro acidente na Rua Dos Andradas, também, na madrugada. O condutor do Uno trafegava na preferencial quando teve a frente cortada por um veículo. Ele acredita que tenha sido Gol preto. Segundo ocorrência, o carro ficou com danos na lateral, assim como, a dianteira do Uno.

O motorista que provocou o acidente fugiu do local. O Uno não teve condições de rodar. Este acidente foi por volta das 1h55min.