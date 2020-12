Motorista bate em dois carros estacionados e se recusa a fazer o teste do etilômetro

Compartilhe















Na manhã deste domingo(27), o motorista de um Cross Fox perdeu o controle da direção e bateu em dois carros estacionados, na rua Bento Manoel.

O condutor do Cross Fox, de 36 anos, negou-se a realizar o teste do etilômetro e foi autuado. Ele trafegava sentido bairro/centro na rua Bento Manoel quando chocou-se nos carros, estacionados, próximo ao supermercado Baklizi, por volta das 8h40min. De acordo com informações da Guarda Municipal, não houve feridos, porém, os danos nos veículos foi de grande monta. Os carros estacionados eram um Uno e um Mitsubishi Lancer. A Brigada Militar foi acionada como apoio e o acidente foi atendido pela Guarda Municipal.