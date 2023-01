Motorista bate em mureta de proteção da ponte do Inhatium, na BR 290, em São Gabriel

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um acidente na tarde desta segunda-feira(2), por volta das 17h 50min, na BR 290, em São Gabriel, deixou três feridos.

Segundo UP TV, a condutora de uma Doblò teria desviado um animal na pista e acabou atingindo a mureta de proteção da ponte do Inhatium na BR 290.

No veículo estavam duas mulheres e uma criança de um ano e sete meses. Uma das vítimas e a bebê foram encaminhadas para o hospital de Rosário do Sul por uma ambulância que passava no local, já a outra mulher foi atendida pelo SAMU e levada para Santa Casa de São Gabriel.

Foto: UP TV