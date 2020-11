Motorista bate em poste e abandona veículo na Avenida Eurípedes Brasil Milano

O acidente foi por volta das 10h deste domingo(15), próximo ao Porto dos Aguateiros.

Testemunhas informaram aos guardas municipais que o condutor era um jovem que saiu do carro, caminhando, sem lesões aparentes. Ainda, segundo relato dos moradores das adjacências, o motorista seguiu em direção a rua Marquês do Alegrete.

Quando a empatia muda para melhor a vida das pessoas

Em contato com a Guarda Municipal, a informação foi de que eles receberam o comunicado do acidente e quando chegaram no endereço, o Uno estava abandonado. No sistema de consultas do Detran, o proprietário do carro não é habilitado, porém, não há como saber se ele era o condutor no momento do acidente. Com o licenciamento em dia e sem obstruir a via, a retirada do carro é de responsabilidade do motorista ou proprietário.

O jovem que dirigia trafegava sentido bairro/centro, teria perdido controle da direção e chocou-se em um poste de energia elétrica. O uno teve danos de grande monta. Não havia registro de pessoas feridas na UPA ou na Santa Casa quando a Guarda Municipal esteve no local.