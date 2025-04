Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações, o motorista de um veículo Fiat Uno trafegava no sentido zona leste–centro quando teria perdido o controle da direção e colidido contra um coqueiro localizado no canteiro central, nas imediações da Ponte Borges de Medeiros.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Após a colisão, o condutor teria deixado o local e abandonado o carro. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência.