Motorista colide em parklet em frente à escola de música e foge; estrutura é destruída

A estrutura, conhecida por seu charme e cuidado com o espaço urbano — com flores, poste de iluminação e bancos — havia sido implantada há cerca de um ano, fruto de um projeto da direção da escola.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Portal Alegrete Tudo, o acidente teria ocorrido durante a madrugada. Um motorista, que até o momento não foi identificado, colidiu contra o parklet e fugiu do local. No entanto, uma das placas do veículo — uma Parati — foi deixada para trás e poderá ajudar na identificação do responsável.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Guarda Municipal foi acionada no início da manhã e realizou a sinalização da via, que permanece com meia pista para segurança dos transeuntes e motoristas. Segundo o secretário municipal de Segurança, Uilian Rodolfo Almeida, não há câmeras do sistema CIOSP instaladas naquela parte da Visconde de Tamandaré, o que dificulta a identificação imediata do autor. “Já repassamos à direção da escola a orientação de registrar boletim de ocorrência”- explicou. Contudo, há outras câmeras nas imediações que podem ser analisadas para ajudar na apuração dos fatos.

A Brigada Militar e a Guarda Municipal confirmaram que nenhuma ocorrência foi registrada na madrugada.

A direção da Escola de Música Ibaldo, que está retornando de um congresso fora da cidade, informou por meio de colaboradores que se manifestará oficialmente sobre o caso nas próximas horas.

A destruição do parklet gera indignação. Muitas pessoas destacam o cuidado e o carinho com que o espaço havia sido construído, como um ponto de convivência, descanso e valorização da paisagem urbana.