Motorista com sintomas de embriaguez provoca acidente e foge do local

Pouco menos de uma hora após o primeiro acidente, um quarto foi registrado na rua Brigada Militar, no bairro Nova Brasília. Por volta das 19h20, um veículo Del Rey perdeu o controle ao fazer uma conversão à esquerda na rua Constantino Leite, vindo a colidir com uma árvore.

Testemunhas que acionaram a Brigada Militar informaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez e, após a colisão, conseguiu dar marcha à ré e fugir do local antes da chegada da guarnição policial. Uma guarnição da Briagada Militar realizou buscas, porém, o condutor não foi localizado.

Entretanto, por volta das 18h30, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada devido a um choque entre um Ford Fiesta e um Volkswagen Gol. Ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido em direção à ponte, quando o condutor do Fiesta relatou que, momentos antes da colisão, o motorista do Gol teria sinalizado uma manobra à direita, mas acabou virando à esquerda. Nesse exato instante, o Fiesta estava realizando uma manobra de ultrapassagem, culminando na colisão entre os dois carros. O impacto resultou em um giro dos veículos, mas, felizmente, não deixou feridos.

Após o acidente, a Brigada Militar chegou rapidamente ao local, mas, dado que não houve vítimas com ferimentos, a ocorrência foi posteriormente repassada à Guarda Municipal. Coincidentemente, o acidente ocorreu no mesmo horário de um acidente na Avenida Doutor Lauro Dorneles e outro no bairro Santos Dumont.

