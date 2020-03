No início desta manhã(16), o proprietário de um carro Fiat realizou a extinção de chamas na dianteira do veículo. Ele trafegava na Praça Getúlio Vargas, quando percebeu a fumaça. Imediatamente, o homem fez o combate com extintor e conseguiu apagar às chamas sem a necessidade de acionar os Bombeiros. A ação do motorista foi muito rápida, relatou uma testemunha. O sinistro ocorreu na dianteira do carro. Não houve feridos.

Populares que passavam no local fizeram registro.