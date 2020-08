Motorista corta preferencial, atinge caminhoneta, abandona veículo e carona

Compartilhe









Na tarde desta terça-feira(11), mais um violento acidente foi registrado em Alegrete. Desta vez, o motorista de um Toyota Etios cortou a preferencial e atingiu uma Parati que trafegava na General Sampaio. Com o forte impacto, a caminhoneta rodopiou e bateu com a traseira em um poste de energia elétrico e uma placa de sinalização.

Conforme informações da Guarda Municipal, o condutor do Toyota trafegava na rua Presidente Roosevelt e não respeitou a preferencial. O idoso, 76 anos, que seguia na General Sampaio em direção ao Centro, disse que não houve tempo de evitar o acidente, quando percebeu já estava rodopiando.

Quando os guardas municipais chegaram no local, estava apenas o veículo(Etios) e a carona. Ela não sabia informar o paradeiro do condutor que a abandonou, assim como o carro – segundo relato aos guardas municipais. Apesar do violento acidente, não houve feridos. O Toyota vai ser removido para o depósito do Detran por estar abandonado na via. A ambulância da UPA também esteve no local, mas não houve atendimento.

O acidente foi por volta das 15h10min, próximo ao Terminal de ônibus.

