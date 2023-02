Motorista corta preferencial e provoca acidente violento

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Inicialmente, os Bombeiros foram acionados devido a fato de que a avaliação seria de que a condutora do Onix, poderia estar presa às ferragens o que não se confirmou.

De acordo com a Brigada Militar, o motorista do Fox trafegava na Expedicionário Cannes e avançou a preferencial cortando a frente da mulher que dirigia o Onix na Mariz e Barros.

Escoteiros Honório Lemes visitam redação do PAT para divulgar trabalho

Com o impacto, a motorista foi levada pela ambulância do Samu até a UPA. Já o condutor do Fox, queixava-se de dores , porém, não quis atendimento da ambulância, naquele momento.

Ambos veículos tiveram avarias.