Motorista danificada estruturas em bancas na Praça General Osório

Na madrugada desta quinta-feira(1°), a Brigada Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito na Praça General Osório, Centro, Alegrete.

Por volta das 3h, o condutor de um Focus perdeu o controle da direção e bateu nas estruturas que sustentam o abrigo de três bancas, no camelódromo. O homem que dirigia o carro foi identificado e, ao ser convidado a realizar o teste do etilômetro, negou-se. As bancas estavam fechadas e não havia ninguém no local.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia por recusa ao teste e o veículo entregue a um motorista habilitado. Houve danos nas estruturas dos abrigos das bancas e também no Focus. O condutor não se feriu.