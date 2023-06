Motorista de app encontra criança de 2 anos dormindo no banco de trás do carro após corrida no RS

Um menino de dois anos foi encontrado dormindo no banco de trás de um carro por um motorista de aplicativo, em Caxias do Sul, durante a madrugada desta segunda-feira (5). Jandir Valmor Maia percebeu que a criança estava no carro após voltar para casa, cerca de meia hora depois de ter deixado a mãe dele no destino da corrida. Não houve registro de boletim de ocorrência.

“Só dei um grito, nossa! A mulher esqueceu o neném dentro do meu carro. Embarquei no carro de novo. Vamos buscar a mãe pra entregar o neném, né”, diz Jandir.

O motorista havia levado a mãe e duas crianças do bairro Fátima até o bairro Sagrada Família, um trajeto de 10 minutos, por volta de 1h30 da madrugada.

Jandir trabalha como motorista de aplicativo há cerca de três anos e essa era a última corrida da noite. O motorista conta que, após deixar a mulher no destino, ainda esperou cerca de cinco minutos para decidir se pegava outro passageiro antes de voltar para casa.

Ao encontrar a criança, retornou ao endereço que havia deixado mãe.

Os familiares do bebê acionaram a Brigada Militar, que ligou para o motorista perguntando se havia uma criança dentro do veículo.

Jandir Valmor Maia, motorista de aplicativo — Foto: Reprodução/ RBS TV

Ao chegar no local, de acordo com o motorista, o PM pediu que a mãe do menino confirmasse a identidade dele. Com a confirmação, ela se aproximou.