Motorista de carro branco tentou matar ciclista em estrada do interior

No início da tarde da noite de ontem(27), um homem de 36 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio enquanto andava de bicicleta na estrada dos Pinheiros, no interior de Alegrete. Segundo testemunhas, um carro branco passou pelo ciclista e logo em seguida, um disparo foi ouvido. A bala atingiu o tórax da vítima e transfixando-a.

O motorista do veículo, aparentemente perdeu o controle do carro, caiu em um barranco e, logo após o acidente, fugiu do local – abandonando o Gol. A vítima foi socorrida por um popular que o levou à UPA e conforme relato dos policiais militares, o indivíduo não corre risco de morte, mas precisa permanecer em observação.

A polícia foi informada e rapidamente se deslocou até o local para apurar os fatos. O carro utilizado no crime foi apreendido. No entanto, até o momento, o responsável pelo disparo não foi localizado. Ainda conforme a Brigada Militar, a vítima usa tornozeleira eletrônica e, ao ser questionada, disse que não visualizou nada, apenas ouviu o barulho e, na sequência a ardência no tórax.