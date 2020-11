Motorista de Gol branco atropela ciclista na Tiaraju e foge sem prestar socorro

Na última segunda-feira (23), um ciclista de 52 anos foi atropelado pelo motorista de um Gol branco, na Avenida Tiaraju, por volta das 20h25min.

De acordo com o registro policial, a vítima vinha pedalando com um grupo de ciclistas na avenida em direção ao centro da cidade, quando o veículo colidiu no ciclista. Com a batida, o homem perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto. Sofreu ferimentos na palma das mãos e no joelho esquerdo. A bicicleta ficou com diversos danos.

O condutor fugiu sem prestar socorro e conforme apurado pela polícia civil, o grupo de ciclistas estava andando próximo ao meio-fio, e todos usavam equipamentos de segurança e sinalização. A vítima possui testemunhas, e pediu representação criminal contra o acusado, que já foi identificado.