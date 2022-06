Motorista de ônibus é morto em assalto em Viamão, diz BM

Share on Email

Um motorista de ônibus de 41 anos foi morto com uma facada em um assalto, na noite de terça-feira (21), em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele não teve a identidade divulgada.

De acordo com a Brigada Militar (BM), ele estava na ERS-118, na altura da Rótula da Estalagem, quando um homem entrou no ônibus portando uma faca e anunciou o assalto. Ele pedia o dinheiro do caixa.

O motorista teria reagido e os dois iniciaram uma briga. O suspeito acertou uma facada no peito do condutor, que morreu no local.

O homem fugiu e ainda não foi identificado.

Fonte: G1