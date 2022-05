Motorista derruba poste e abandona Fusca na Dr Quintana

Share on Email

Na noite desta quinta-feira (26), o motorista de um Fusca perdeu o controle do veículo, colidiu e arrancou um poste na rua Doutor Quintana, Centro, em Alegrete.

Conforme informações da Guarda Municipal, tudo indica que o condutor, descia a rua Barão do Cerro Largo, sentido centro/bairro, e foi fazer a conversão à direita.

Ele chocou-se e arrancou um poste de madeira. Ainda conforme os guardas municipais, não há fios energizados no solo, apenas de redes de telefonia.

Um número ainda não contabilizado, porém, expressivo de clientes está sem telefone e Internet.

O homem que dirigia o Fusca saiu do local e abandonou o veículo, que ficou com avarias e foi recolhido ao depósito do Detran.

Não há registro de feridos. No momento, até que os fios sejam retirados da via, o tráfego naquela quadra da rua Dr Quintana, entre a Barão do Cerro Largo e Vinte de Setembro, está interrompido.

Uma equipe da empresa Oi já esteve no local, segundo os guardas municipais.