Motorista do transporte coletivo muda rota para socorrer usuária

Um motorista da empresa Fronteira Oeste, empresa de transporte coletivo de Alegrete, mudou a rota para salvar a vida de uma passageira na manhã de ontem(5), por volta das 10h 45min.

Inicialmente, o PAT recebeu mensagens e áudios de pessoas que estavam perto do semáforo que fica no cruzamento das vias: Avenida Doutor Lauro Dorneles com rua Barão do Cerro do Largo, de que o motorista estava numa velocidade acima do permitido e teria avançado no sinal vermelho, sendo que por muito pouco não teria atingido um motociclista.

Diante da denúncia, a reportagem entrou em contato com a representante da empresa, na cidade.

Imediatamente, Ana Verzzaro, passou o que havia acontecido. Muito preocupados com a usuária que teve um mal súbito, o motorista Douglas Momback e o cobrador Jorge Michelena , enviaram áudios explicando a situação.

Durante o percurso da linha Vera Cruz/ Doutor Romário, uma senhora começou a ter um mal estar e precisou ser socorrida na UPA.

Enquanto algumas pessoas prestavam os primeiros atendimentos à usuária, o motorista não pensou duas vezes e seguiu em direção à Unidade de Pronto Atendimento. Essa não foi a primeira vez que os funcionários da empresa prestam socorro a passageiros.

“Sei que não foi correto passar no sinal vermelho, mas recém havia trocado e eu fiquei sinalizando e buzinando, alertando a todos os demais motoristas. E que nos deixa com a consciência tranquila é que salvamos uma vida” – destaca o motorista.

Sabe-se que o atendimento do Samu, muitas vezes tem uma demora em razão da grande demanda e também por passar pela central de atendimento que fica em Porto Alegre.

E, na situação em que a senhora se encontrava, o curto espaço de tempo que ela conseguiu atendimento fez toda diferença.

A mulher permaneceu em observação na UPA e o estado de saúde era estável. Não foram repassados mais detalhes do estado de saúde da usuária .