Motorista é preso após fugir de acidente na Avenida Caverá em Alegrete

A ocorrência resultou em dois feridos, um homem e uma mulher, que foram atendidos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com relatos do motociclista de uma Yamaha Factor YBR 125K, que estava acompanhado da companheira, o acidente ocorreu quando um veículo cortou abruptamente a frente da moto, realizando uma manobra rápida para a direita. O piloto destacou não teve tempo suficiente para evitar a colisão, resultando em um impacto na lateral direita.

“Paz no trânsito começa por você”, com esse tema Maio Amarelo tem programação definida em Alegrete

O motorista da caminhoneta empreendeu fuga sem prestar socorro às vítimas. O piloto da moto sofreu escoriações na perna esquerda, enquanto a passageira apresentou fortes dores no joelho esquerdo e possíveis fraturas de fêmur ou quadril.

Além disso, foi constatado que a Yamaha estava com o licenciamento vencido desde 31 de maio de 2018 e possuía um mandado de busca e apreensão, sendo recolhida ao guincho credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) de Bom Jesus.

Com base nessas informações e apoio da imagens do CIOSP( Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), a guarnição da Brigada Militar obteve sucesso em localizar o veículo suspeito estacionado em frente a uma residência na região central, bem como o proprietário da Meriva, citou que era o condutor do veículo no momento do acidente. O indivíduo alegou inicialmente ter ouvido um barulho e só percebeu os danos em seu veículo quando já estava em casa. Posteriormente, contradisse sua declaração afirmando que foi a moto que colidiu em seu carro.

Boletim aponta estabilização do Rio Ibirapuitã nesta sexta-feira

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia e apresentado à autoridade policial, juntamente com o veículo, onde foi registrado o Auto de Prisão em Flagrante com a possibilidade de pagamento de fiança.