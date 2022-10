Motorista é preso com ‘visíveis sinais de embriaguez’ na BR 290

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite de quarta-feira (12), um motorista de 43 anos flagrado dirigindo com “visíveis sinais de embriaguez” e armado pela BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com a PRF, foi feita uma denúncia anônima via telefone 191 que levou os policiais até a rodovia. A informação era de que um motorista dirigia de forma perigosa no trecho que fica na área de Eldorado do Sul.

Os policiais localizaram o veículo, modelo Corolla, e fizeram a abordagem. O motorista, natural de Arvorezinha admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas se recusou a passar pelo teste do bafômetro.

O veículo foi revistado e os policiais encontraram no assoalho do carro um revólver calibre .38 com a numeração raspada e munição, além de R$ 3,5 mil sem procedência.

O motorista foi levado para a delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo. O carro, a arma e o dinheiro foram apreendidos.

Fonte: G1