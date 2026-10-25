Motorista é preso por embriaguez e outro foge de abordagem em Alegrete

A Guarda Municipal de Alegrete atendeu, durante a madrugada deste domingo (25), diversas ocorrências relacionadas à segurança viária. Entre os registros estão um caso de embriaguez ao volante, a fuga de um veículo após tentativa de abordagem e o atendimento a um sinistro de trânsito com pessoas lesionadas.

Em uma das ocorrências, um condutor fugiu ao avistar a viatura da Guarda Municipal e percorreu aproximadamente um quilômetro, realizando manobras perigosas e desobedecendo às ordens de parada. Segundo a corporação, a conduta colocou em risco pedestres e outros usuários das vias.

Após a abordagem, o motorista foi autuado, e foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, incluindo o encaminhamento do veículo ao depósito credenciado.

Motorista foi preso por suspeita de embriaguez

Em outra ação, durante patrulhamento nas proximidades da Praça Getúlio Vargas, os agentes abordaram um motorista que apresentava sinais aparentes de alteração da capacidade psicomotora.

Durante a averiguação, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas e bebidas energéticas no interior do veículo. Diante dos sinais observados, o condutor recebeu voz de prisão, foi encaminhado para avaliação médica e, posteriormente, apresentado à autoridade policial para as providências legais.

Guarda Municipal também atendeu sinistro com lesionados

Além das ocorrências envolvendo condutores, as equipes prestaram apoio no atendimento a um sinistro de trânsito com pessoas lesionadas. Outras situações de menor relevância também foram atendidas durante o período.

As ações integram o trabalho de fiscalização e prevenção desenvolvido pela Guarda Municipal, com foco na segurança viária e na preservação da vida.

A condução de veículos sob efeito de álcool compromete os reflexos, a atenção e a capacidade de reação dos motoristas, aumentando o risco de acidentes. O comportamento perigoso no trânsito amplia ainda mais a possibilidade de ocorrências com consequências graves para condutores, passageiros e pedestres.

A Guarda Municipal reforça a importância da condução responsável e das medidas preventivas para reduzir os riscos e garantir mais segurança nas vias de Alegrete.