Motorista, embriagado, colide em ônibus, capota e fica preso às ferragens na BR 290

O acidente foi na BR 290 – KM 605 – em Alegrete, na noite de terça-feira(3), por volta das 22h30min.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a equipe recebeu uma denúncia de que um veículo Uno trafegava na rodovia sentido Uruguaiana -Alegrete, em zigue-zague.

De imediato, os policiais rodoviários saíram do posto para a verificação e, já foram informados de que um acidente entre um carro e um ônibus, da empresa Planalto, teria ocorrido na BR sentido crescente.

Acidente – carro/ônibus – BR 290 – Alegrete – foto divulgação PRF

No local, foi constatado se tratar do mesmo veículo que os policiais tinham recebido a denúncia. O condutor colidiu na lateral dianteira do ônibus, que estava sentido contrário ao carro. Com o impacto, o veículo saiu da pista e capotou ficando em meio à vegetação.

Consciente, o motorista de 43 anos, ficou preso às ferragens. Conforme os policiais rodoviários, o Serviço Móvel de Urgência(SAMU) de Alegrete , chegou rápido ao local, mas não era possível a retirada da vítima, momento em que os Bombeiros de Alegrete foram acionados.

Com um trabalho de muita técnica e precisão, a vítima foi retirada, consciente e com ferimentos. O trabalho, diante dos danos no carro, foi realizado em aproximadamente 45 minutos, o que representou também maior segurança ao condutor que, por estar o tempo todo falando com os Bombeiros e técnicos do Samu, não teve nenhuma lesão grave, embora a gravidade do acidente.

O motorista foi convidado a realizar o teste do etilômetro que acusou 0,67mg/l de álcool no ar expelido pelos pulmões. Foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA – de Alegrete, pelo Samu.

A PRF realizou a ocorrência na Delegacia de Polícia e, em razão da interdição do Presídio Estadual de Alegrete para crimes afiançáveis, o motorista não foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Ele, que passava por atendimento médico, vai responder em liberdade.

O Uno foi recolhido ao Depósito do Detran de Alegrete. Tanto o carro como o ônibus tiveram avarias. Já em relação ao motorista e passageiros do transporte intermunicipal, o resultado foi de um grande susto, porém, sem feridos. O ônibus foi encaminhado à garagem, em Alegrete, sendo feito a troca para outro veículo que seguiu viagem. O acidente foi atendido pela equipe da polícia Rodoviária federal com apoio dos Bombeiros e o Samu de Alegrete.