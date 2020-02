Motorista, embriagado, provoca grave acidente na Avenida Eurípedes Brasil Milano

A vítima, de 48 anos, fraturou quadril, fêmur, suspeita de lesão na coluna, Trauma Craniano Encefálico e lesão em um dos testículos, essas foram as informações preliminares sobre o estado de saúde do motociclista, segundo os policiais. Ele foi socorrido pelo SAMU e está na Santa Casa, em exames.

O motorista, de 27 anos, que dirigia o Vectra se recusou a realizar o teste do etilômetro. Mas testemunhas afirmaram que ele estava embriagado, assim como ele mesmo confirmou ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi levado à UPA e realizado exame pela médica plantonista que também foi apresentado na DP.

De acordo com a ocorrência, o condutor do carro trafegava na Avenida Eurípedes Brasil Milano sentido bairro/centro. No cruzamento com a entrada para rua Nossa Senhora do Carmo, foi fazer a conversão à esquerda e bateu no motociclista que trafegava sentido contrário na Avenida.

Com o impacto, o piloto caiu e o condutor arrastou a moto por cerca de 100 metros. A Honda ficou presa embaixo do veículo.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. A Guarda Municipal também esteve no local.

Os dois veículos tiveram avarias consideráveis e foram recolhidos ao depósito do Detran.

Em contato com o Delegado plantonista, foi determinado flagrante por embriaguez ao volante. A fiança foi estipulada em cinco salários mínimos. Se ele não efetuar o pagamento até o término da ocorrência, será encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

O acidente foi na noite desta sexta-feira (31), por volta das 20h40min.