Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações preliminares, o condutor do Jeep teria parado para realizar uma conversão quando o Celta, que seguia logo atrás, acabou colidindo na traseira do veículo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A motorista do Celta sofreu lesões e precisou de atendimento médico. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O condutor do Jeep não sofreu ferimentos.

A Brigada Militar esteve no local, prestando atendimento à ocorrência.