Motorista fica preso às ferragens em grave acidente na Estrada do Caverá

Compartilhe















O motorista de uma caminhonete Ford F-350, ficou preso às ferragens e foi removido pelos Bombeiros. O estado de saúde, conforme informações preliminares, é delicado. A vítima foi encaminhada à Santa Casa pelo Samu e estaria inconsciente.

De acordo com relato de dois motoristas que também estão relacionados ao acidente, o condutor da carreta trafegava na VRS 306, sentido Alegrete/interior. Logo à frente, estava um Polo e, próximo ao KM 8, o proprietário do carro disse que deu sinal para entrar no Corredor das Paineiras, quando o motorista da carreta frenou para evitar uma colisão traseira e o veículo teria formado um L, o que resultou na colisão frontal com a caminhonete. A Ford F-350 trafegava no sentido contrário, interior/Alegrete. Com o forte impacto, os veículos saíram da pista e ficaram à margem da rodovia. O motorista do Polo comentou que entrou no corredor, portanto, não se envolveu no acidente.

Os Bombeiros realizaram um trabalho preciso para a remoção da vítima. Os técnicos do Samu e alguns populares também auxiliaram. O acidente foi na manhã deste sábado(17), no KM 8 da VRS 306, Estrada do Caverá, em Alegrete. O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado para atender a ocorrência.

O condutor da carreta, que estava vazia, sofreu lesões no rosto e ficou com cortes próximo ao olho e na boca. Ele permanecia no local aguardando O CRBM.

A equipe dos Bombeiros estava composta pelo sargento Ramos e soldados Gonçalves e Jonas.