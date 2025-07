Motorista foge após atropelar homem em Alegrete; vítima está na UTI

Segundo familiares, o motorista envolvido não prestou socorro.

De acordo com o relato de Patricia Nunes, irmã de Aguino, ele estava a pé nas imediações do bairro Dr. Romário quando foi atropelado. Aguino havia saído do bairro Favila, onde reside, para encontrar amigos. “Meu irmão foi atropelado e deixado na rua, sem nenhuma assistência do motorista. Foi muito triste. Hoje foi ele, mas pode acontecer com qualquer outra pessoa”, relatou Patricia em contato com a reportagem.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Após o atropelamento, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Aguino para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Alegrete. Ele passou por atendimento, foi liberado e retornou a pé para casa na manhã de segunda-feira (30). Contudo, no mesmo dia à noite, ele voltou a sentir fortes dores abdominais e retornou para a UPA, onde precisou passar por uma cirurgia de emergência, foi entubado e permanece na UTI – disse a irmã.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A família registrou ocorrência na Delegacia de Polícia e busca informações que levem ao responsável pelo atropelamento. Patricia destacou a indignação com o ocorrido e a necessidade de localizar o motorista.

Maria Eduarda, filha de Aguino, criou uma vaquinha online para arrecadar recursos destinados à compra de fraldas, custos de deslocamento de Santiago até Alegrete, além de despesas diárias decorrentes da internação. “Qualquer ajuda será muito bem-vinda e importante. Contamos com a solidariedade de todos”, apelou Maria Eduarda.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para colaborar, clique aqui.

A família reforça o pedido para que informações sobre o atropelamento sejam repassadas às autoridades policiais, contribuindo para a investigação do caso.