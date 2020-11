Motorista invade preferencial e bate em caminhão do Exército

Na manhã desta terça-feira(10), um homem de 65 anos que dirigia um Santana, invadiu a preferencial e colidiu em um caminhão do 6°RCB, em Alegrete.

O acidente foi no cruzamento das ruas Venâncio Aires com Coronel Cabrita, Centro. De acordo com a Guarda Municipal, o motorista do Santana, com placas de Quaraí, descia a Coronel Cabrita e o caminhão trafegava na Venâncio Aires.

Os militares estavam em comboio para saída da cidade. O motorista do caminhão, de 25 anos, tentou frear, mas não houve tempo de evitar o acidente que aconteceu por volta das 9h40min. Ninguém se feriu. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. O carro ficou com avarias consideráveis, no caminhão apenas na escada. Os militares orientaram o trânsito até a chegada dos guardas municipais.

