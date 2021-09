Motorista invade preferencial e provoca acidente na Praça Nova

O acidente no final desta tarde(20), resultou em duas crianças com ferimentos leves. Um menino de 6 anos e uma menina de 5 anos. Eles foram levados à Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Alegrete.

De acordo com a Brigada Militar, a motorista de um Clio seguia na Praça General Osório em Direção a rua Marechal Floriano. No cruzamento com a rua Maurício Cardoso, ela invadiu a preferencial e provocou um acidente com um Onix que trafegava na Maurício Cardoso sentido a Rua das Andradas.

Com o abalroamento no Clio, duas crianças que estavam no Onix, sofreram algumas escoriações e foram levadas à UPA. As condutoras nada sofreram.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e o registro foi realizado na Delegacia de polícia. Os dois veículos tiveram avarias.