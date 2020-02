Motorista morre após fugir de abordagem policial e bater contra poste em São Borja

Um homem, de 30 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (14) após fugir de uma abordagem policial na BR-287, em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava em um carro que havia sido furtado de um supermercado em Tramandaí, no Litoral Norte, no início do mês.