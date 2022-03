Motorista morre após se chocar contra uma carreta na BR-386, em Marques de Souza

Share on Email

Um acidente na manhã desta sexta-feira (11), na BR-386, em Marques de Souza, no Vale do Taquari, causou a morte de um homem de 55 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Fedral (PRF), o motorista de um Crossfox se chocou de frente contra uma carreta, na altura do km 329, por volta das 8h15.

O nome da vítima, porém, não foi divulgado pela PRF. A passageira do automóvel, de 50 anos, ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Bruno Born, em Lajeado.

O motorista da carreta saiu ileso. Ambos os veículos têm placas de Sapiranga.

O trânsito chegou a ficar bloqueado por alguns minutos, mas foi liberado em seguida. O fluxo na região tinha lentidão no começo da tarde.