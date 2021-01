Motorista morre em acidente entre dois carros e dois caminhões em Itaara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência, que está sendo analisada. Não foram divulgadas a circunstância ou as possíveis causas do acidente, que envolveu um caminhão R500 de Cascavel (PR), um Mercedes-Benz Atego de Ijuí, um automóvel QQ3 de Santa Maria e um Compass de Tupanciretã.

A vítima é o motorista do Chery, que morreu no local. Já a condutora do Compass, de 62 anos, sofreu lesões graves, foi socorrida pelos bombeiros militares e pela PRF e encaminhada ao Hospital Universitário de Santa Maria.