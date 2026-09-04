Motorista morre em colisão frontal na BR-290; quatro pessoas ficam feridas

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um caminhão com placas de Santa Cruz do Sul, conduzido pela vítima, que colidiu frontalmente com uma carreta com placas de Uruguaiana.

Um veículo Kicks, com placas de Porto Alegre, também esteve envolvido na ocorrência.

Além da vítima fatal, quatro pessoas ficaram levemente feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Rosário do Sul e São Gabriel.

O trânsito no trecho segue em meia pista enquanto são aguardados os trabalhos da perícia criminal.

As circunstâncias e a dinâmica do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.