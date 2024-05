Motorista perde controle ao desviar de cão e causa acidente com van de Quaraí

De acordo com informações fornecidas pela Guarda Municipal, a motorista do Fiat Cronos subia pela Rua General Arruda e relatou que um cão atravessou a via de forma abrupta. Ao tentar desviar do animal, ela perdeu o controle do veículo, avançando a preferencial e, desta forma, a van colidiu no carro. Com impacto, os airbags da van acionaram.

A Guarda Municipal foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. Não houve feridos.