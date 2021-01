Motorista perde controle da direção e bate contra carro estacionado

Compartilhe















O homem, de 29 anos, que dirigia um Jeep Renegade bateu em um Palio estacionado.

Segundo informações da Guarda Municipal, o acidente foi na madrugada deste sábado(9), na rua General Sampaio, próximo à empresa Figueira Máquinas. O relato foi de que o condutor do Jeep Renegade trafegava sentido bairro/centro, perdeu o controle do veículo e chocou-se na traseira do Palio, estacionado. Com o impacto, ambos os veículos tiveram danos materiais. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência por volta da 1h. Não houve feridos.

O Jeep Renegade foi recolhido ao depósito do Detran por não estar licenciado, conforme o guarda municipal.

