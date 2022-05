Motorista perde controle da direção e bate em carro de pet shop na Zona Leste

No início da noite desta sexta-feira(6), o motorista de um Uno bateu em um Celta que é usado como transporte de animais de uma pet shop, na Zona Leste.

O acidente foi na rua Joaquim Pedroso, no bairro Saint Pastous, Alegrete.

De acordo com o motorista do Celta, proprietário de um pet shop, ele esta trafegando sentido bairro/centro, quando o condutor do Uno fez a conversão da Avenida Tiarajú, em direção a rua em que ele seguia e com o carro desgovernado o atingiu.

Ele disse que havia um outro veículo estacionado, próximo ao cruzamento e, talvez, o motorista teria perdido controle do veículo ao fazer a manobra para entrar no bairro.

O homem que dirigia o Uno teve um corte na cabeça e foi levado à UPA pelo Samu, já o condutor do Celta e os cães, nada sofreram.