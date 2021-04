Motorista perde controle da direção e invade a pracinha do bebedouro

Compartilhe















Motorista perdeu o controle passou para pista contrária, bateu na tela de proteção, árvore e lixeiras na Pracinha do Bebedouro.

Nesta manhã, a Guarda Municipal foi acionada na Avenida Marechal Rondon, em decorrência de um acidente de trânsito. No local, os guardas municipais fizeram contato com o pai da motorista. A mulher já não estava mais no veículo, segundo informações.

O relato do homem, foi de que a filha trafegava na Avenida, sentido bairro/centro, quando teria perdido o controle da direção, atravessou a pista contrária e invadiu a pracinha. O carro, um Renault, teria parado ao colidir uma árvore. Ele se responsabilizou pelos danos ao patrimônio público – disse o guarda municipal.

O acidente foi na manhã desta terça-feira(7). A motorista estaria sentindo dores no peito, conforme o pai falou para os guardas municipais e foi orientado de que ela deveria procurar atendimento médico.