Motorista perde controle da direção e sai da pista no Caverá

A motorista, de 36 anos, trafegava sentido Balneário Caverá/ BR290, quando o carro saiu da pista. Ela realizou o teste do etilômetro e deu zero.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, no veículo também havia passageiros. O esposo e os filhos do casal, mas não houve feridos, apenas danos materiais.

O veículo trafegava Balneário sentido BR 290, quando a mulher que dirigia o Chrysler perdeu o controle da direção, saiu da pista e ficou à margem direta da rodovia.

Um outro motorista auxiliou na remoção do carro que foi puxado por uma caminhonete.

O acidente foi no final da tarde desta terça-feira (25), na VRS 806.